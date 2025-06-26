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Новая виза в Казахстане: стал известен первый получатель

коллаж с паспортом и документами, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 10:49 Фото: pxhere
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) объявило о первом получателе Digital Nomad Visa, сообщает Zakon.kz.

Им стал Абдельмаджид Белмекки – IT-специалист из Алжира, выбравший Казахстан для удаленной работы среди таких стран, как Узбекистан, Сингапур и Малайзия.

Свое решение он объяснил доступной стоимостью участия в программе ($300) и отсутствием требований к минимальному доходу. Абдельмаджид высоко оценил весь процесс получения визы, поставив программе оценку 10 из 10, и выразил уверенность в большом потенциале инициативы для привлечения глобальных специалистов и развития стартап-экосистемы.

"Хочу поблагодарить правительство и министерство цифровизаций Казахстана за предоставленную возможность. Я восхищен программой Digital Nomad Visa. Как опытный IT-специалист с многолетним стажем, я стремлюсь внести вклад в цифровое развитие Казахстана и стать частью его инновационной экосистемы", – отметил Абдельмаджид Белмекки.

Программы Digital Nomad Visa (DNV) и Digital Nomad Residency (DNR) были запущены по поручению президента Касым-Жомарта Токаева в 2024 году. Инициатива направлена на привлечение ведущих иностранных специалистов, особенно в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Digital Nomad Visa предназначена для IT-специалистов из стран, где требуется виза для въезда в Казахстан, и предлагает упрощенную процедуру получения.

Digital Nomad Residency стартовала в январе 2025 года и ориентирована на граждан стран с безвизовым режимом, предоставляя возможность получения вида на жительство по ускоренной процедуре.

Оценка профессиональных навыков кандидатов и соответствия IT-специальностям проводится специалистами Astana Hub – ведущего технопарка страны.

"На текущий момент в рамках программы подано более 152 заявок из 21 страны, включая США, Канаду, Турцию, Алжир и государства СНГ. Наибольший интерес проявляют специалисты в области разработки программного обеспечения, автоматизации и кибербезопасности", – отметили в МЦРИАП.

Подробнее о визе для современных кочевников Neo Nomad можно почитать здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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