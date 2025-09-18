#АЭС в Казахстане
События

Министерство искусственного интеллекта появилось в Казахстане

министерство ИИ появилось в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 20:23 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев постановил реорганизовать Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовала Акорда.

В соответствии с п. 3 ст. 44 Конституции РК в целях повышения эффективности системы государственного управления президент постановил:

1. Реорганизовать Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан путем его преобразования в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан с передачей функций и полномочий по инновационной деятельности в Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.

2. Определить Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан правопреемниками прав и обязательств Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят научить ИИ определять дипфейки.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Алматы состоится Третий Национальный форум по управлению интернетом Qazaqstan IGF 2025
15:12, 17 сентября 2025
В Алматы состоится Третий Национальный форум по управлению интернетом Qazaqstan IGF 2025
Как будут создавать новое министерство – комментарий главы Минцифры
10:31, 09 сентября 2025
Как будут создавать новое министерство – комментарий главы Минцифры
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
15:54, 08 сентября 2025
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
