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События

Участники ОПГ осуждены на сроки до 13 лет за миллиардные хищения в "Таразэнергоцентре"

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 19:10 Фото: Zakon.kz
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана 26 июня сообщило о возвращении в госсобственность 100% акций акционерного общества "Таразэнергоцентр" после расследования крупного экономического преступления, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, установлено, что группа лиц создала организованную преступную группу с целью извлечения незаконного монопольно высокого дохода. В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 4,3 млрд тенге.

По данным следствия, похищенные средства были впоследствии легализованы через сеть подконтрольных обнальных компаний.

Суд приговорил восьмерых фигурантов дела к лишению свободы сроком от 3 до 13 лет.

Ранее сообщалось, что более 50 уголовных дел по ОПГ возбудили в Казахстане с 2025 года. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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