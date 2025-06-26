Участники ОПГ осуждены на сроки до 13 лет за миллиардные хищения в "Таразэнергоцентре"

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана 26 июня сообщило о возвращении в госсобственность 100% акций акционерного общества "Таразэнергоцентр" после расследования крупного экономического преступления, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, установлено, что группа лиц создала организованную преступную группу с целью извлечения незаконного монопольно высокого дохода. В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 4,3 млрд тенге.



По данным следствия, похищенные средства были впоследствии легализованы через сеть подконтрольных обнальных компаний.

Суд приговорил восьмерых фигурантов дела к лишению свободы сроком от 3 до 13 лет.

Ранее сообщалось, что более 50 уголовных дел по ОПГ возбудили в Казахстане с 2025 года.

