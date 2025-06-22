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Происшествия

Более 50 уголовных дел по ОПГ возбудили в Казахстане с 2025 года

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 10:21 Фото: Zakon.kz
С начала 2025 года в Казахстане возбудили 51 уголовное дело в отношении лидеров и участников криминальных структур, сообщает Zakon.kz.

Впервые начато досудебное расследование в отношении представителей криминалитета Казахстана по факту создания и руководства транснационального преступного сообщества.

В пресс-службе МВД сообщили, что в орбите уголовного преследования – граждане, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления не только в Казахстане, но и за рубежом. Сбор доказательной базы идет в том числе и на межгосударственном уровне. К ответственности привлекают более 150 человек.

"Также расследуется семь дел по ОПГ, имеющим признаки транснационального характера, один факт создания преступного сообщества", – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Кроме того, Департамент полиции Алматы с января 2025 года расследует уголовные дела по фактам организации и участия в ОПГ членов преступной группы, которые под видом охранной деятельности фактически занимались хулиганствами, вымогательствами и хранением оружия.

В ведомстве отметили, что за последние два года окончены и направлены в суд более 90 уголовных дел, возбужденных по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах. В отношении 13 ОПГ уже вынесены судебные решения. Более 130 человек приговорили к лишению свободы на сроки до 20 лет.

К примеру, по многоэпизодному уголовному делу в отношении организованной преступной группы, причастной к хищениям с объектов АО "Qarmet", к различным срокам наказания приговорены 24 человека, в том числе лидера ОПГ, которого осудили на 12 лет лишения свободы.

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Андрей Дюсупов
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