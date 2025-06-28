Токаев встретился с представителями мировой нейрохирургии

Президент Касым-Жомарт Токаев принял представителей мировой нейрохирургии, прибывших в Астану для участия в X Всемирном конгрессе нейрохирургического общества имени Уолтера Эдварда Денди, сообщает Zakon.kz.

Встреча состоялась в резиденции Акорды сегодня, 28 июня 2025 года.

Фото: akorda.kz

Приветствуя гостей, глава государства отметил, что проведение столь представительного форума в Казахстане свидетельствует о высоком признании достижений отечественной нейрохирургии. Он выразил уверенность, что Конгресс внесет важный вклад в развитие международного сотрудничества в сфере нейрохирургии, будет способствовать обмену передовым опытом и технологиями.

"Здоровье нации – основа поступательного прогресса любой страны. Поэтому всестороннее развитие здравоохранения является одним из ключевых приоритетов нашей государственной политики. Казахстан вкладывает значительные средства в модернизацию медицинской инфраструктуры, подготовку специалистов, цифровизацию процессов и внедрение инновационных разработок в эту сферу", – сказал президент.

Токаев подчеркнул, что Казахстан активно развивает высокотехнологичные направления медицины, уделяя особое внимание применению искусственного интеллекта в нейрохирургии. Он отметил, что нейронаука в нашей стране успешно прогрессирует благодаря внедрению цифровых и роботизированных технологий.

27 июня 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.