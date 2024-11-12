Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл на Бакинский олимпийский стадион для участия во Всемирном климатическом саммите, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 12 ноября 2024 года, рассказали в пресс-службе нашего президента.

"Главу государства встретили президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш", – говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Telegram-канале Акорды.

Фото: akorda.kz

Также сообщается, что президент Казахстана выступит первым на пленарной сессии саммита СОР 29.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку 11 ноября 2024 года. Цел визита – участие во Всемирном климатическом саммите СОР 29, который проходит под эгидой Конференции ООН по изменению климата. Также президент Казахстана проведет ряд встреч с главами государств, руководителями международных организаций и представителями бизнес-структур.