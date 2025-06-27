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Политика

Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 15:12 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом 27 июня 2025 года проинформировали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.

Во Дворце Независимости главы государств – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в узком составе обсудили перспективы дальнейшего развития экономической интеграции.

Фото: akorda.kz

Наряду с президентом Казахстана в заседании участвовали президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян (по ВКС), президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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