Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом 27 июня 2025 года проинформировали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.

Во Дворце Независимости главы государств – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в узком составе обсудили перспективы дальнейшего развития экономической интеграции. Фото: akorda.kz Наряду с президентом Казахстана в заседании участвовали президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян (по ВКС), президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин. Материал по теме Криптовалюты, ChatGPT и взаимная выгода: о чем говорил Токаев на ЕЭФ в Минске 26 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев прибыл в столицу Беларуси – Минск – для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме.

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