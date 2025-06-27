Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом 27 июня 2025 года проинформировали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.
Во Дворце Независимости главы государств – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в узком составе обсудили перспективы дальнейшего развития экономической интеграции.
Фото: akorda.kz
Наряду с президентом Казахстана в заседании участвовали президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян (по ВКС), президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин.
26 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев прибыл в столицу Беларуси – Минск – для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме.
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