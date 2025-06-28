Штормовое предупреждение на 29 июня: о прогнозе в Казахстане рассказали синоптики

Синоптики распространили штормовое предупреждение из-за непогоды, предупредив жителей нескольких регионов страны и столицы о грозах, сильном ветре и чрезвычайной пожарной опасности 29 июня, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидается гроза, днем град.

На севере, юге, в центре Кызылординской области и в Кызылорде ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе, юго-западе, в центре Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ветер северо-западный, западный на северо-востоке, в центре области и Талдыкоргане порывы 15-20, в районе Алакольских озер 23-28 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидается сильный дождь. Гроза, днем на западе, севере области град, шквал. Ветер северо-западный, на западе, севере области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза.

На западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

Ночью на севере, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

В Таразе прогнозируется ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, юге Павлодарской области и в Павлодаре ожидается гроза, днем гроза, днем на западе, севере области град, шквал. Ветер южный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области и в Караганде ожидаются временами сильный дождь, шквал. Ночью на западе, севере, востоке области гроза, днем гроза. Ночью на западе, севере области град, днем на западе, севере, востоке области временами град. Ветер юго-западный, западный, утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке области Улытау и Жезказгане ожидаются временами сильный дождь, град, днем шквал. Гроза. Ветер юго-западный, западный, ночью на востоке, юге области порывы 15-18 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области и Актобе ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, на юге, востоке области порывы 15-18 м/с. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге Акмолинской области и в Кокшетау ожидается временами сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер западный, северо-западный, ночью на севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, юге области Абай прогнозируются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, южный, утром и днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 25 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Семее днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с

В Усть-Каменогорске днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем гроза, на юго-востоке области ожидаются сильный дождь, град. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске прогнозируется гроза. Ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет на территории Казахстана в воскресенье, 29 июня.