АФМ раскрыло новые подробности по делу Перизат Кайрат

4 апреля 2025 года пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыло новые подробности о Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, сообщает Zakon.kz.

В сообщении АФМ сказано, что 14 марта 2025 года деяния Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой квалифицированы:

"Им инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем".

Так, Перизат Кайрат в период с 2021 по 2024 год неоднократно призывала общественность к сбору денег под предлогом оказания благотворительной помощи нуждающимся детям, жертвам в Палестине и пострадавшим при паводках.

Общая сумма похищенных средств составила 3,5 миллиарда тенге.

Затем денежные средства, поступавшие в ОО "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030", Перизат Кайрат переводила на свои личные счета и ее матери Алашбаевой.

В дальнейшем, как отмечают следователи, она их тратила на украшения, одежду, мебель, путешествия, оплачивала услуги ремонта, аренды автомашины и прочее.

"В частности, в период с 1 апреля по 15 ноября 2024 года Перизат Кайрат под видом оказания помощи пострадавшим во время паводков привлекла на счета ОО "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" 2,8 млрд тенге, которые впоследствии похитила". Пресс-служба АФМ РК

Кроме того, в целях отмывания преступных доходов она заключила с 16 подконтрольными ИП фиктивные договора о поставке металлических юрт, лодок, сапог и других товаров для нужд пострадавших без фактического их выполнения.

В результате свыше миллиарда тенге обналичены и потрачены на личные нужды.

Из указанной суммы 72 млн тенге переведены на счет ее матери ИП "Алашбаева Г." якобы за приобретение бытовой техники для пострадавших жителей СКО, которые Перизат Кайрат обналичила и часть потратила на покупку часов "Rolex" за 6,9 млн тенге.

"Уже в январе 2024 года Перизат Кайрат часть собранных средств для помощи пострадавшим в Палестине потратила на приобретение ТОО "Rebel flowers" за 23 млн тенге, однако в договоре с целью отвода подозрений в хищении указала заниженную стоимость в 2 млн тенге". Пресс-служба АФМ РК

Примечательно, что ее доход от цветочного бизнеса составил 69 млн тенге.

Также на похищенные деньги она приобрела 4 автомашины, 4 квартиры, 2 парковочных места, дом, земельный участок и строение.

"Изъяты украшения, обувь и сумки общей стоимостью 158 млн тенге. На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест". Пресс-служба АФМ РК

В отношении ее матери Гайни Алашбаевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

О том, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат стало известно 14 ноября 2024. Первоначально ее подозревали в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. 21 февраля 2025 года АФМ раскрыло подробности по новому делу в отношении Перизат Кайрат.

Уже 3 апреля заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов объявил о завершении расследования по уголовному делу в отношении Перизат Кайрат. Он добавил, что Перизат Кайрат не признает вину. Она воспользовалась своим правом отказаться от дачи показаний. Всего в деле более 100 томов.