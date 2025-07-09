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События

Суд по делу Перизат Кайрат начался в Астане

Перизат Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 13:22 Фото: Instagram/01pk
В Астане 9 июля 2025 года начался суд по делу Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, сообщает Zakon.kz.

На предварительном слушании в уголовном суде столицы подсудимые высказались против присутствия журналистов на процессе, а также против фото- и видеофиксации.

Судья ушел в совещательную комнату, чтобы принять решение, будет ли процесс открытым.

30 июня 2025 года Генеральная прокуратура сообщила, что направила уголовное дело в отношении Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой для рассмотрения по существу в Межрайонный суд по уголовным делам Астаны. В материалах уголовного дела насчитывается 109 томов.

О том, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат стало известно 14 ноября 2024 года. Первоначально ее подозревали в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. 21 февраля 2025 года АФМ раскрыло подробности по новому делу в отношении Перизат Кайрат.

3 апреля заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов объявил о завершении расследования по уголовному делу. По его словам, Перизат Кайрат не признает вину. 4 апреля в АФМ раскрыли новые подробности по делу.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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