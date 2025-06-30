По примеру развитых государств: в Казахстане принят закон о территориальной обороне

В Министерстве обороны РК 30 июня 2025 года дали разъяснения относительно подписанного президентом Закона "О территориальной обороне" и сопутствующих ему поправок, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, документ направлен на формирование эффективной системы теробороны, повышение мобилизационной готовности и обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.

"Основной закон рассматривает территориальную оборону как отдельную отрасль для решения внутренних задач государства, определяя ее цели, принципы функционирования и мероприятия. Документ также предусматривает соответствующие подходы финансирования", – сказано в разъяснении.

В Минобороны отметили, что Закон "О территориальной обороне" позволит снизить нагрузку на Вооруженные силы РК. Такой подход имеет ряд преимуществ.

"Казахстан занимает девятое место по площади в мире, при этом его население составляет более 20 млн человек. Таким образом, территориальная оборона в случае возникновения чрезвычайной ситуации позволит эффективно решать задачи, не требуя при этом больших экономических затрат. При этом возможность задействовать тероборону при ликвидации ЧС позволит, не отвлекая Вооруженные силы, устранять последствия природных стихий", – разъяснили в ведомстве.

Силы территориальной обороны – это базовый комплекс безопасности, присутствующий в большинстве развитых государств. Например, систему теробороны имеют Россия, Беларусь, Австрия, Бельгия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия и другие.

В Минобороны отметили, что работа по созданию системы территориальной обороны ВС РК началась в 2017 году, когда были сформированы первые подразделения теробороны.

"Уже имеется практический опыт их применения в период пандемии COVID-19, когда была проведена дезинфекция и обработано более 14 тысяч социально значимых объектов общей площадью около 10 млн квадратных метров", – напомнили в ведомстве.

Также формирования теробороны были задействованы в устранении последствий прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Узбекистане в 2020 году. Тогда в результате чрезвычайной ситуации подтоплению подверглось 10 поселков в Мактааральском районе Туркестанской области, было эвакуировано более 31 тысячи жителей казахстанских сел.

В 2022 году территориальные войска были задействованы в тушении лесного пожара в Костанайской области. В 2024-м – в устранении последствий паводков на северо-западе Казахстана.

"Таким образом, основной целью территориальной обороны является совершенствование механизмов поддержки населения и инфраструктуры страны в кризисных условиях", – резюмировали в Минобороны.

Закон "О территориальной обороне" Касым-Жомарт Токаев подписал сегодня, 30 июня.