Казахстанские спасатели оказывают помощь водителям, застрявшим на границе с РФ

Скопление большегрузного транспорта зафиксировано на пограничном пункте пропуска "Жайсан" в Мартукском районе Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 30 июня в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, в связи с затруднением движения на границе с Российской Федерацией на место направлены силы МЧС и военнослужащие воинской части №20982.

Организована помощь водителям: предоставляются горячее питание, питьевая вода, медицинская помощь и информационная поддержка.

По данным ведомства, причиной затора стало введение новых требований, предусматривающих обязательное использование QR-кодов при безвизовом пересечении границы.





"Ситуация находится под постоянным контролем. Все необходимые меры для оказания помощи водителям принимаются своевременно, работы по стабилизации продолжаются", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте "Жайсан" в Актюбинской области образовались многокилометровые очереди. Дальнобойщики проводят в ожидании по двое суток без доступа к еде и самым элементарным условиям.

