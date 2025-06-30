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События

Казахстанские спасатели оказывают помощь водителям, застрявшим на границе с РФ

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 22:55 Фото: freepik
Скопление большегрузного транспорта зафиксировано на пограничном пункте пропуска "Жайсан" в Мартукском районе Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 30 июня в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, в связи с затруднением движения на границе с Российской Федерацией на место направлены силы МЧС и военнослужащие воинской части №20982.

Организована помощь водителям: предоставляются горячее питание, питьевая вода, медицинская помощь и информационная поддержка.

По данным ведомства, причиной затора стало введение новых требований, предусматривающих обязательное использование QR-кодов при безвизовом пересечении границы.


"Ситуация находится под постоянным контролем. Все необходимые меры для оказания помощи водителям принимаются своевременно, работы по стабилизации продолжаются", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте "Жайсан" в Актюбинской области образовались многокилометровые очереди. Дальнобойщики проводят в ожидании по двое суток без доступа к еде и самым элементарным условиям. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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