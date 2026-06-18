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События

Свыше 360 грузовиков скопилось на границе Казахстана и России

Автомобиль, перевозчик, материалы, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 20:27 Фото: pixabay
Сотрудники Департамента государственных доходов и палаты предпринимателей Актюбинской области оценили обстановку на международном автомобильном пункте пропуска "Жайсан" – "Сагарчин" в Мартукском районе и зафиксировали гигантские пробки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 18 июня 2026 года газета "Диапазон", на границе Казахстана и России скопились сотни большегрузов. Очередь на проезд растянулась на километры.

"По итогам мониторинга установлено, что время ожидания пересечения границы превышает 24 часа. На подъезде к пункту пропуска скопилось порядка 360 грузовых автомобилей, еще около 250 большегрузов ожидают своей очереди в районе села Саржансай. Таким образом, общее количество транспортных средств в ожидании пересечения границы превышает 600 единиц", – рассказали в палате предпринимателей.

По данным проверяющих, более половины застрявших в пробке машин перевозят скоропортящуюся продукцию. Например, фуры из Узбекистана везут в Москву свежие овощи и ягоды. Из-за суточного простоя на границе товар начинает гнить, а предприниматели терпят колоссальные убытки.

Ссылаясь на водителей-перевозчиков, в палате предпринимателей пояснили, что главной причиной коллапса стала ограниченная пропускная способность сопредельного российского пункта пропуска "Сагарчин". На принимающей стороне сейчас работает всего одна полоса въезда. При этом приоритет таможенники отдают пассажирскому и легковому транспорту и лишь затем запускают грузовые фуры.

В то же время на казахстанской стороне пропуск транспортных средств идет в штатном режиме, фискалы справляются с текущей нагрузкой на инфраструктуру.

Стоит отметить, что это не первый затор на рубеже двух стран за последнее время. Ранее на автомобильном пункте пропуска "Кайрак" казахстанско-российской границы также скопилось большое количество автотранспорта. В Департаменте государственных доходов (ДГД) региона объяснили причину.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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