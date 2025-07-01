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События

В Минэнерго отреагировали на информацию о взрыве на танкере с казахстанской нефтью у берегов Ливии

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 11:40 Фото: unsplash
В Министерстве энергетики Казахстана сегодня, 1 июля 2025 года, прокомментировали информацию о взрыве на танкере у берегов Ливии. Отмечалось, что танкер якобы перевозил казахстанскую нефть, сообщает Zakon.kz.

В связи с появившимися в СМИ сообщениями о взрыве на танкере у берегов Ливии, который, по некоторым данным, мог перевозить казахстанскую нефть, в Минэнерго заявили:

"Инцидент произошел с частным танкером, последняя загрузка которого была произведена в одном из портов Ливии, информация о казахстанской нефти на борту в момент инцидента не соответствует действительности".

О том, почему цена на Brent может вернуться к 60-70 долларам за баррель, можете прочитать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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