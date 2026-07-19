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Дроны атаковали танкеры с казахстанской нефтью: МИД и Минэнерго сделали заявления

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 19:55 Фото: pexels
Два танкера, осуществлявшие погрузку казахстанской нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. В связи с инцидентом Министерство энергетики Казахстана выступило с официальным обращением, передает Zakon.kz.

Чрезвычайное происшествие случилось в воскресенье в акватории терминала, где под загрузкой находились крупные грузовые суда. Атаке с воздуха подверглись танкеры "ASIA" и "NISSOS IOS", на борту которых находились интернациональные экипажи. В результате ударов БПЛА на обоих судах вспыхнул пожар, который силами команд удалось оперативно ликвидировать.

По официальным данным ведомства, пострадавших среди моряков нет, выносные причальные устройства ВПУ-1 и ВПУ-3 не повреждены, а разлива сырья в море удалось избежать. Тем не менее из-за возникших рисков перевалка углеводородов на стратегическом объекте была временно заморожена.

"На данный момент погрузка нефти на терминале приостановлена до завершения оценки последствий инцидента. Дополнительная информация о возобновлении отгрузки нефти будет предоставлена по мере поступления", – сообщили в Минэнерго.

В пресс-службе ведомства добавили, что Министерство энергетики Казахстана считает подобные атаки на сугубо гражданские объекты критической энергетической инфраструктуры недопустимыми.

"Любое силовое воздействие на объекты международной энергетической инфраструктуры создает риски для глобальной энергетической безопасности, нарушает механизмы бесперебойной международной торговли энергетическими ресурсами и наносит существенный ущерб экономическим интересам участников проекта", – говорится в сообщении.

Вслед за Минэнерго с заявлением выступило Министерство иностранных дел Казахстана. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что это уже не первая атака за последние дни.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан решительно осуждает произошедшие 17 и 19 июля т.г. в акватории Черного моря атаки БПЛА на гражданские суда, задействованные в легитимной транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Рассматриваем такие атаки, как недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан, а также в качестве целенаправленных действий по дестабилизации законной международной торговли, мировых энергетических рынков и безопасности глобальных транспортно-логистических цепочек поставок", – сообщили в МИД РК 19 июля 2026 года.

Особое возмущение казахстанских дипломатов вызвал тот факт, что организаторы ударов намеренно проигнорировали ранее утвержденный всеми сторонами регламент оповещения о передвижении мирных танкеров в акватории Черного моря, что подвергло смертельной опасности жизни моряков.

"Казахстан требует незамедлительного прекращения атак и принятия исчерпывающих мер в целях обеспечения безопасности инфраструктуры экспорта казахстанского углеводородного сырья. Настоятельно призываем страны-партнеры решительно осудить указанные атаки и приглашаем все заинтересованные стороны к выработке практических мер. Исходим из того, что только неукоснительное соблюдение норм международного права позволит избежать повторения подобных инцидентов", – отметили в министерстве.

В настоящее время Республика Казахстан осуществляет всестороннюю оценку причиненного ущерба. По ее итогам Казахстан оставляет за собой право использовать все предусмотренные международным правом механизмы защиты своих законных интересов, включая предъявление требований о возмещении причиненного ущерба.

"Республика Казахстан подчеркивает безальтернативность мирного урегулирования конфликтов, подтверждает свою приверженность принципам международного права, свободе судоходства и обеспечению надежного функционирования международных транспортно-логистических и энергетических маршрутов", – добавили МИД.

Ранее мы писали, что Казахстан и остальные страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в августе.

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Канат Болысбек
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