Микрозаймы под 547% годовых на 1,5 млрд тенге выдали казахстанцам

Микрозаймы на крупные суммы выдали незаконно в Уральске, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 июля 2025 года рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).

"Департаментом АФМ по ЗКО при координации прокуратуры проводится расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов населению Уральск без соответствующей лицензии. В течение пяти лет подозреваемые, действуя через разветвленную сеть филиалов под брендом "Быстрые деньги", заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге", – сообщили в АФМ.

При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании "консультационных услуг" с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов.

Заемщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом "консультационных услуг", что в пять раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%.

В результате незаконно выдано свыше 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки.

По предварительным данным, сумма полученного незаконного дохода составляет 917 млн тенге.

С санкции суда на имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложен арест.

Расследование продолжается.

С начала года закрыто пять недобросовестных микрофинансовых организаций. От них пострадали свыше 300 тысяч граждан, которые переплатили 71 млрд тенге.