#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
519.29
613.28
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
519.29
613.28
6.62
События

Микрозаймы под 547% годовых на 1,5 млрд тенге выдали казахстанцам

Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 09:42 Фото: Zakon.kz
Микрозаймы на крупные суммы выдали незаконно в Уральске, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 июля 2025 года рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).

"Департаментом АФМ по ЗКО при координации прокуратуры проводится расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов населению Уральск без соответствующей лицензии. В течение пяти лет подозреваемые, действуя через разветвленную сеть филиалов под брендом "Быстрые деньги", заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге", – сообщили в АФМ.

При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании "консультационных услуг" с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов.

Заемщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом "консультационных услуг", что в пять раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%.

В результате незаконно выдано свыше 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки.

По предварительным данным, сумма полученного незаконного дохода составляет 917 млн тенге.

С санкции суда на имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложен арест.

Расследование продолжается.

С начала года закрыто пять недобросовестных микрофинансовых организаций. От них пострадали свыше 300 тысяч граждан, которые переплатили 71 млрд тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Казахстан отмечает День Военно-воздушных сил
События
10:05, Сегодня
Казахстан отмечает День Военно-воздушных сил
Что известно о первом казахстанце, освобожденном по амнистии
События
09:55, Сегодня
Что известно о первом казахстанце, освобожденном по амнистии
В Астане открылись кассационные суды
События
09:35, Сегодня
В Астане открылись кассационные суды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: