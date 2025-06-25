Микрофинансовые организации загнали сотни казахстанцев в долговую ловушку на миллиарды

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 25 июня 2025 года рассказали о пресечении деятельности недобросовестных микрофинансовых организаций, использующих схемы обхода действующего законодательства, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве рассказали, что под видом легального кредитования людям навязывают дополнительные сборы, комиссии и страховые платежи, позволяющие обходить установленные ограничения по ставкам вознаграждения.

"В результате заемщики оказываются в долговой ловушке, вынуждены возвращать суммы, многократно превышающие полученные займы. С начала года закрыто пять недобросовестных микрофинансовых организаций. От таких кредиторов пострадали свыше 300 тысяч граждан, которые переплатили 71 млрд тенге", – сообщили в АФМ.

Там рекомендуют: прежде чем брать заем, тщательно проверяйте условия. Ваше право – знать, за что вы платите. Обещания "без проверки" и "всем подряд" – легальные МФО так не работают. Помните: осведомленность – лучшая защита от финансового мошенничества.

19 июня в АФМ рассказали о блогерах, которые незаконно заработали более 162 млн тенге на масштабной онлайн-лотерее.