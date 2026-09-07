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В Алматы расследуют масштабную схему мошенничества с микрозаймами

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 09:27 Фото: АФМ РК
В Алматы раскрыто крупное мошенничество под видом предоставления микрозаймов в криптовалюте через интернет-ресурс Alemcredit.com, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 7 сентября 2026 года рассказали, что потенциальных заемщиков активно привлекали через социальные сети, где размещали агрессивную рекламу займов на выгодных условиях. Для оформления требовалось пройти идентификацию, предоставить персональные данные и подписать электронные документы.

"Однако после завершения указанных процедур фактические условия сделки существенно отличались от заявленных. Заемщикам перечислялась сумма значительно меньше первоначально указанной, часть средств удерживалась в качестве комиссий и иных платежей, о которых заранее не сообщалось. Информация о полной стоимости займа, размере переплаты, вознаграждении и штрафных санкциях также не раскрывалась в полном объеме до заключения сделки. Возврат денежных средств осуществлялся через банковские карты третьих лиц – дропперов", – раскрыли детали в АФМ.

Отмечается, что для функционирования интернет-ресурса и взаимодействия с заемщиками использовалась разветвленная инфраструктура, включавшая юридические лица, телекоммуникационные ресурсы и технические средства.

Во время обысков изъяли SIM-боксы и значительное количество SIM-карт, которые использовались для массовых SMS-рассылок.

Расследование продолжается.

27 августа сообщалось о приговоре казахстанцу, который зарабатывал миллионы на незаконной выдаче займов казахстанцам.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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