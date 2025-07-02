220 миллионов штрафов: астанинский водитель побил антирекорд

В Астане в рамках проводимой работы по выявлению злостных нарушителей ПДД сотрудники специализированного батальона патрульной полиции задержали водителя автомобиля марки Tank, на котором числится административных штрафов на сумму более 220 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 2 июля 2025 года, проинформировали в столичном департаменте полиции.

"Установлено, что автомобилем управлял 40-летний житель Астаны, который трудоустроен в компании – собственнике транспортного средства. Мужчина систематически нарушал ПДД, проигнорировав десятки постановлений". Пресс-служба ДП Астаны

Машина была водворена на специализированную коммунальную стоянку.

"По данному факту начато исполнительное производство – делами водителя занимаются частные судебные исполнители. В его отношении будут приняты предусмотренные законом меры, вплоть до взыскания задолженности". Пресс-служба ДП Астаны

Как напомнили в столичной полиции, в целях обеспечения безопасности на дорогах и правопорядка нарушители будут нести ответственность в установленном законом порядке.

"Уклонение от уплаты административных штрафов не освобождает от ответственности. Водителям настоятельно рекомендуется своевременно оплачивать штрафы и соблюдать правила дорожного движения", – заключили в пресс-службе ДП Астаны.

1 июля 2025 года полиция Алматы показала автомобили, задолжавшие миллионы.