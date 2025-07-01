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Общество

Полиция Алматы показала автомобили, задолжавшие миллионы

Полиция Алматы показала автомобили, задолжавшие миллионы, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 14:38 Фото: polisia.kz
В Алматы задержаны автомобили с многомиллионными задолженностями. Об этом сегодня, 1 июля 2025 года, рассказали в городском департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в южной столице полиция активно работает над взысканием долгов за нарушение ПДД.

"За последние сутки сотрудники местной полиции задержали шесть автомобилей, владельцы которых не оплатили многочисленные задолженности. Антирекордсменом стал автомобиль Toyota с задолженностью более 5,5 млн тенге. Еще один Toyota Alphard задолжал 1,086 млн тенге".Пресс-служба ДП Алматы

Все автомобили отправлены на спецстоянку. Владельцам направили уведомления с требованием полностью погасить задолженность в указанный срок.

"Наказание неизбежно – главный принцип поддержания порядка на дорогах. Люди должны понимать: если игнорировать штрафы, можно лишиться автомобиля. В год профилактики мы стремимся не только к формальному, но и к реальному соблюдению закона", – подчеркнул заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

В рамках года профилактики, объявленного министром внутренних дел, и принципа "Закон и порядок" полиция будет активно бороться с задолженностями и улучшать ситуацию на дорогах.

Ранее сообщалось, что в Алматы водитель-иностранец показал, как себя вести с полицейскими, чтобы отправиться за решетку.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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