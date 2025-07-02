В Алматы снова перекроют участок улицы Желтоксан

В связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT по улице Желтоксан, вводятся временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

Так, с 08:00 до 22:00 3 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Гоголя до проспекта Райымбек батыра. Объезд будет обеспечен по улице Наурызбай батыра и проспекту Абылай хана.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

В акимате попросили заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Алматы появился новый арт-объект.

