В Алматы снова перекроют участок улицы Желтоксан
Фото: Zakon.kz
В связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT по улице Желтоксан, вводятся временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.
Так, с 08:00 до 22:00 3 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Гоголя до проспекта Райымбек батыра. Объезд будет обеспечен по улице Наурызбай батыра и проспекту Абылай хана.
На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
В акимате попросили заранее планировать свой маршрут.
Ранее сообщалось, что в одном из районов Алматы появился новый арт-объект.
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