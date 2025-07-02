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События

В Алматы снова перекроют участок улицы Желтоксан

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 21:03 Фото: Zakon.kz
В связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT по улице Желтоксан, вводятся временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

Так, с 08:00 до 22:00 3 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Гоголя до проспекта Райымбек батыра. Объезд будет обеспечен по улице Наурызбай батыра и проспекту Абылай хана.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

В акимате попросили заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Алматы появился новый арт-объект. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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