Президент опубликовал заявление по случаю Дня домбры

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с предстоящим Национальным днем домбры, сообщает Zakon.kz.

Поздравление он опубликовал в соцсети X.

"Домбра – душа и достояние нашего народа. "Настоящий казах – не сам казах, настоящий казах – домбра". Домбра становится все более популярной именно среди подрастающего поколения. Молодежь глубоко погружается в нашу исконную культуру, чтит народные традиции. Это, безусловно, не может не радовать, потому что такое бережное отношение к творческому наследию наших великих предков уже стало неотъемлемой частью патриотизма. Истинная любовь к своему Отечеству – фундамент нашей государственности. Замечательно, что молодежь Казахстана это понимает и поддерживает. Государство продолжит всестороннюю поддержку сферы культуры. Мастера традиционного искусства удостоены высоких званий: Кайрат Байбосынов – "Қазақстанның Еңбек Ері", Айгуль Улкенбаева, Айгуль Косанова – "Қазақстанның халық әртісі". Благодарю всех, кто популяризирует в мире нашу священную домбру", – написал президент 4 июля.

Национальный день домбры отмечается в первое воскресенье июля. В городах страны в рамках празднования этого дня состоится ряд мероприятий.