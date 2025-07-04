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События

Президент опубликовал заявление по случаю Дня домбры

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 15:23 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с предстоящим Национальным днем домбры, сообщает Zakon.kz.

Поздравление он опубликовал в соцсети X.

"Домбра – душа и достояние нашего народа. "Настоящий казах – не сам казах, настоящий казах – домбра". Домбра становится все более популярной именно среди подрастающего поколения. Молодежь глубоко погружается в нашу исконную культуру, чтит народные традиции. Это, безусловно, не может не радовать, потому что такое бережное отношение к творческому наследию наших великих предков уже стало неотъемлемой частью патриотизма. Истинная любовь к своему Отечеству – фундамент нашей государственности. Замечательно, что молодежь Казахстана это понимает и поддерживает. Государство продолжит всестороннюю поддержку сферы культуры. Мастера традиционного искусства удостоены высоких званий: Кайрат Байбосынов – "Қазақстанның Еңбек Ері", Айгуль Улкенбаева, Айгуль Косанова – "Қазақстанның халық әртісі". Благодарю всех, кто популяризирует в мире нашу священную домбру", – написал президент 4 июля. 

Национальный день домбры отмечается в первое воскресенье июля. В городах страны в рамках празднования этого дня состоится ряд мероприятий.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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