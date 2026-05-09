События

Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

9 мая, День Победы, Вечный огонь, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 08:14
Утром 9 мая глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы, сообщает Zakon.kz.

Со слов президента, 9 мая мы с искренней признательностью воздаем должное великому подвигу фронтовиков и тружеников тыла, склоняем головы перед поколением победителей, вынесшим на своих плечах все тяготы военного лихолетья.

"Наша страна внесла огромный вклад в общую Победу. Миллионы казахстанцев отважно сражались на фронтах и самоотверженно работали в тылу, снабжая армию всем необходимым".Касым-Жомарт Токаев

Более ста человек стали полными кавалерами ордена Славы, 500 – получили звание Героя, десятки тысяч отмечены наградами за воинскую отвагу и трудовое отличие. В Казахстане бережно хранят память о беспримерной доблести наших соотечественников. В честь выдающихся бойцов и командиров возведены мемориалы, выпускаются книги, снимаются фильмы, их именами названы улицы, школы, музеи, аэропорты, военные институты и воинские подразделения.

"Священный долг современников – разъяснить потомкам подлинный смысл героизма старшего поколения наших соотечественников. Благодаря невероятному мужеству и стойкости фронтовиков мы живем в мирной, независимой стране, развиваем свою культуру, пользуемся благами современной цивилизации, узнаваемы и уважаемы в мировом сообществе", – отметил президент.
Поздравление Токаева с 9 мая, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 08:14

Фото: Акорда

Мы строим Справедливый Казахстан в соответствии с положениями новой Конституции, которая защищает законные права и свободы граждан независимо от их национальности, вероисповедания. День Великой Победы – это, прежде всего, благодарная память о всех героях, которые своими ратными и трудовыми подвигами сделали ее возможной. Это "праздник со слезами на глазах", а не повод для веселья в ходе массовых шествий.

"Пусть под нашим чистым небом всегда возвышается небесно-голубой флаг Казахстана, символизируя миролюбивые, прогрессивные устремления нашего народа! С Днем Великой Победы!"Касым-Жомарт Токаев

Каждый участник ВОВ в Казахстане получил свыше 10 тыс. долларов.

