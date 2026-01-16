#Казахстан в сравнении
События

Редкий случай: 10 топ-университетов мира сделали предложение школьнице из Казахстана

школьница Аяла Маханбетали, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 15:10 Фото: gov.kz
Школьница из Астаны Аяла Маханбетали получила приглашение от 10 ведущих университетов мира, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 16 января 2026 года, раскрыли в пресс-службе столичного акимата:

"Ученица 11 класса специализированного лицея №9 "Зерде" Аяла Маханбетали получила официальное приглашение от десяти ведущих университетов мира. Особое достижение в том, что эти приглашения были направлены не на основании личного заявления абитуриента, а по собственной инициативе вузов".

Среди университетов, направивших приглашение, Harvard University и Brown University, входящие в Ivy League, а также University of Cambridge, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) и другие ведущие вузы, возглавляющие мировые престижные рейтинги.

"Главная особенность заключается в том, что вузы заранее всесторонне проанализировали академический и исследовательский потенциал учащегося и на этом основании высылали приглашение. Такая практика редко встречается в мировом пространстве высшего образования и считается ярким доказательством высокого доверия, проявляемого к абитуриенту. Общий объем финансовой поддержки, предоставляемой учащемуся, составляет 2 миллиона долларов. Указанные средства позволяют полностью или частично возместить затраты на обучение".Пресс-служба акимата Астаны

Академический путь Аяла начала в 8 классе. Все это время она регулярно участвует в международных образовательных программах, академических и исследовательских проектах.

"До получения официального приглашения от университетов она совместно с участниками из разных стран смогла запустить международный проект и реализовать его на практическом уровне. Проект привлек инвестиции и достиг конкретных результатов. В настоящее время Аяла работает в канадской компании в рамках этого проекта, совмещая учебу в школе с профессиональной деятельностью".Пресс-служба акимата Астаны

Кроме того, будучи ученицей 11 класса, Маханбетали проходит университетские курсы и заранее осваивает академические кредиты, которые будут начисляться в будущем.

В мае 2025 года мы писали о школьнике из Арыси, который получил приглашения из 86 вузов мира.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
