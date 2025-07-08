Казахстанские школьники обошли 20 стран на олимпиаде по физике

В Ханты-Мансийске завершилась Международная научная олимпиада по физике ISPhO-2025. По итогам соревнований сборная Казахстана заняла первое общекомандное место и уверенно вошла в число мировых лидеров, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства просвещения за 8 июля, среди участников из 21 страны пятеро юных казахстанцев вернулись домой с десятью наградами.

Известно, что олимпиада включала два основных тура – теоретический и экспериментальный. Итоговый результат формировался по сумме баллов за оба этапа.

Серебряные медали завоевали:

Роман Черемнов – ученик 11 класса школы "Мирас" Алматы;

Таир Абдикадыр – ученик 10 класса Костанайского лицея "Білім-инновация;

Альтаир Аканов – ученик 11 класса РФМШ Астаны;

Ильяс Казымбек – ученик 10 класса РФМШ Алматы.

А также бронзовый призер олимпиады – одиннадцатиклассник школы-лицея NurOrda Астаны Даниэль Тюлюбаев.

Фото: Telegram/oqu_agartu

Кроме того, по результатам теоретического тура:

диплом I степени – Роман Черемнов, Ильяс Казымбек;

диплом II степени – Даниэль Тюлюбаев, Таир Абдикадыр, Альтаир Аканов.

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