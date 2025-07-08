Казахстанские школьники обошли 20 стран на олимпиаде по физике
Фото: Telegram/oqu_agartu
В Ханты-Мансийске завершилась Международная научная олимпиада по физике ISPhO-2025. По итогам соревнований сборная Казахстана заняла первое общекомандное место и уверенно вошла в число мировых лидеров, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Министерства просвещения за 8 июля, среди участников из 21 страны пятеро юных казахстанцев вернулись домой с десятью наградами.
Известно, что олимпиада включала два основных тура – теоретический и экспериментальный. Итоговый результат формировался по сумме баллов за оба этапа.
Серебряные медали завоевали:
- Роман Черемнов – ученик 11 класса школы "Мирас" Алматы;
- Таир Абдикадыр – ученик 10 класса Костанайского лицея "Білім-инновация;
- Альтаир Аканов – ученик 11 класса РФМШ Астаны;
- Ильяс Казымбек – ученик 10 класса РФМШ Алматы.
А также бронзовый призер олимпиады – одиннадцатиклассник школы-лицея NurOrda Астаны Даниэль Тюлюбаев.
Фото: Telegram/oqu_agartu
Кроме того, по результатам теоретического тура:
- диплом I степени – Роман Черемнов, Ильяс Казымбек;
- диплом II степени – Даниэль Тюлюбаев, Таир Абдикадыр, Альтаир Аканов.
Материал по теме
В Казахстане стартовал дополнительный прием заявлений на ЕНТ
4 июля сообщалось, что девятиклассник из Талдыкоргана принес "золото" на Европейской олимпиаде по географии EGeo.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript