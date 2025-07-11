Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Монголии
Фото: akorda.kz
11 июля 2025 года Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха с праздником Наадам, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, глава государства пожелал монгольскому народу процветания и благополучия, отметив, что данный праздник, имеющий глубокую историю, прославляет ценности доброты и милосердия.
"Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что дружественные отношения между странами, основанные на взаимном уважении и стратегическом партнерстве, будут и впредь укрепляться на благо двух народов", – указано в сообщении.
10 июля стало известно, что Касым-Жомарт Токаев направил письмо президенту США Дональду Трампу по поводу введения пошлин на импорт казахстанских товаров.
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