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События

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Монголии

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 10:02 Фото: akorda.kz
11 июля 2025 года Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха с праздником Наадам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства пожелал монгольскому народу процветания и благополучия, отметив, что данный праздник, имеющий глубокую историю, прославляет ценности доброты и милосердия.

"Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что дружественные отношения между странами, основанные на взаимном уважении и стратегическом партнерстве, будут и впредь укрепляться на благо двух народов", – указано в сообщении.

10 июля стало известно, что Касым-Жомарт Токаев направил письмо президенту США Дональду Трампу по поводу введения пошлин на импорт казахстанских товаров.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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