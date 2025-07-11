Погорел на кроватях: главбух больницы лишился имущества на 111 млн тенге и пойдет под суд

Главного бухгалтера ГКП на ПХВ "Кызылординская областная инфекционная больница" будут судить за хищение бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), главбуха подозревают в завышении закупочной стоимости медицинских кроватей.

"Для обоснования высокой цены использовались подложные ценовые предложения, подготовленные супругой подозреваемого. По итогам проведенного тендера между ТОО и больницей заключен договор на закупку 220 медицинских кроватей общей стоимостью 259 млн тенге, цена одной кровати составила 1,2 млн тенге. При этом реальная закупочная стоимость одной кровати не превышала 460 тысяч тенге – в три раза ниже заявленной", – сказано в сообщении.

Таким образом, сумма необоснованно завышенных расходов составила 129 млн тенге.

Во время следствия на имущество подозреваемых стоимостью 111 млн тенге наложен арест.

Ущерб государству на сумму 129 млн тенге возмещен в полном объеме. Главный бухгалтер помещен под стражу на два месяца.

Уголовное дело направлено в суд.

10 июля сообщалось об аресте счетов и имущества казахстанца на 132 млн тенге, которого будут судить за руководство финпирамидой.