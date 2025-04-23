#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.07
595.21
6.37
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.07
595.21
6.37
Происшествия

В больнице Жамбылской области похитили 758 миллионов тенге

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 05:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель главного врача и главный бухгалтер городской многопрофильной больницы в Жамбылской области присвоили бюджетные средства в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Они признаны виновными в хищении более 758 млн тенге бюджетных средств путем их незаконного перечисления по подложным документам аффилированному предприятию ТОО "Кайрат СК-Курылыс", передает телеканал "Хабар".

"Наряду с этим, заместитель главного врача осуждена в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Приговором суда Шаушеновой назначено наказание в виде девяти лет, Достаевой – шесть лет лишения свободы", – рассказал официальный представитель Антикоррупционной службы Казахстана Данияр Бигайдаров.

Кроме того, осужденные лишены права занимать должности, связанные с финансовой деятельностью, сроком на 10 лет.

Также в Жамбылской области украли десятки млн бюджетных тенге, которые были предназначены детям.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Автосервис вместо детского сада: в пригороде Актобе разгорелся скандал
Происшествия
04:40, 23 апреля 2025
Автосервис вместо детского сада: в пригороде Актобе разгорелся скандал
Фермеры и ветеринар присвоили 339 миллионов тенге субсидий в Караганде
Происшествия
03:33, 23 апреля 2025
Фермеры и ветеринар присвоили 339 миллионов тенге субсидий в Караганде
57-летний житель Талдыкоргана провалился в подвал многоэтажки
Происшествия
01:48, 23 апреля 2025
57-летний житель Талдыкоргана провалился в подвал многоэтажки
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: