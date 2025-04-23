В больнице Жамбылской области похитили 758 миллионов тенге

Заместитель главного врача и главный бухгалтер городской многопрофильной больницы в Жамбылской области присвоили бюджетные средства в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Они признаны виновными в хищении более 758 млн тенге бюджетных средств путем их незаконного перечисления по подложным документам аффилированному предприятию ТОО "Кайрат СК-Курылыс", передает телеканал "Хабар".

"Наряду с этим, заместитель главного врача осуждена в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Приговором суда Шаушеновой назначено наказание в виде девяти лет, Достаевой – шесть лет лишения свободы", – рассказал официальный представитель Антикоррупционной службы Казахстана Данияр Бигайдаров.

Кроме того, осужденные лишены права занимать должности, связанные с финансовой деятельностью, сроком на 10 лет.

Также в Жамбылской области украли десятки млн бюджетных тенге, которые были предназначены детям.