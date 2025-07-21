Марат Пашимов возглавил Управление здравоохранения Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды с 21 июля 2025 года главой Управления общественного здравоохранения назначен Марат Пашимов, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным городского ведомства, Пашимов родился 4 октября 1981 года. Кандидат медицинских наук.
В системе здравоохранения работает с 2003 года. В разные годы трудился медицинским братом и врачом-анестезиологом, а также занимал должность заведующего отделением реанимации и телемедицины, заместителя главврача по организационно-методической работе и ЧС.
Руководил городской поликлиникой, областной клинической больницей и Управлением общественного здоровья.
С 2023 года занимал пост председателя правления АО "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" в Алматы.
11 июля стало известно, что Асия Аканова покинула пост руководителя управления. Она находилась в этой должности с ноября 2024 года.
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