#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
533.61
621.07
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
533.61
621.07
6.78
События

Марат Пашимов возглавил Управление здравоохранения Алматы

Марат Пашимов возглавил управление здравоохранения, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 14:57 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды с 21 июля 2025 года главой Управления общественного здравоохранения назначен Марат Пашимов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным городского ведомства, Пашимов родился 4 октября 1981 года. Кандидат медицинских наук.

В системе здравоохранения работает с 2003 года. В разные годы трудился медицинским братом и врачом-анестезиологом, а также занимал должность заведующего отделением реанимации и телемедицины, заместителя главврача по организационно-методической работе и ЧС.

Руководил городской поликлиникой, областной клинической больницей и Управлением общественного здоровья.

С 2023 года занимал пост председателя правления АО "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" в Алматы.

11 июля стало известно, что Асия Аканова покинула пост руководителя управления. Она находилась в этой должности с ноября 2024 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Жестоко избитый пациентом врач из Костаная пришел в сознание
События
15:48, Сегодня
Жестоко избитый пациентом врач из Костаная пришел в сознание
Алматинцы в шоке: Сайран в кадре казахстанского фотографа выглядит как БАО
События
11:44, Сегодня
Алматинцы в шоке: Сайран в кадре казахстанского фотографа выглядит как БАО
Токаев отреагировал на ситуацию с переездом воспитанников детского дома из Алматы в Конаев
События
11:26, Сегодня
Токаев отреагировал на ситуацию с переездом воспитанников детского дома из Алматы в Конаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: