МЧС круглосуточно борется с последствиями засухи в Кызылординской области
Фото: gov.kz
В Кызылординской области спасатели проводят круглосуточные работы по обеспечению орошаемых сельскохозяйственных угодий водой в условиях снижения влажности почвы и уровня воды в реке Сырдарья, сообщает Zakon.kz.
Так, Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) принято решение о задействовании сил и средств из 19 регионов страны для обеспечения подачи воды к посевам с использованием насосного оборудования и специализированной техники.
Фото: gov.kz
"На сегодняшний день спасатели МЧС около недели активно работают в Сырдарьинском, Жалагашском, Казалинском и Шиелийском районах".Пресс-служба МЧС РК
С начала проведения мероприятий было перекачано 2 378 710 куб.метров воды для орошения полей.
В дополнении сказано, что работы продолжаются в усиленном режиме и находятся под постоянным контролем.
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