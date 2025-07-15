МЧС круглосуточно борется с последствиями засухи в Кызылординской области

В Кызылординской области спасатели проводят круглосуточные работы по обеспечению орошаемых сельскохозяйственных угодий водой в условиях снижения влажности почвы и уровня воды в реке Сырдарья, сообщает Zakon.kz.

Так, Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) принято решение о задействовании сил и средств из 19 регионов страны для обеспечения подачи воды к посевам с использованием насосного оборудования и специализированной техники.

Фото: gov.kz

"На сегодняшний день спасатели МЧС около недели активно работают в Сырдарьинском, Жалагашском, Казалинском и Шиелийском районах". Пресс-служба МЧС РК

С начала проведения мероприятий было перекачано 2 378 710 куб.метров воды для орошения полей.

В дополнении сказано, что работы продолжаются в усиленном режиме и находятся под постоянным контролем.