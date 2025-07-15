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Общество

Жители части Алматы на день останутся без холодной воды

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 13:07 Фото: pexels
В Бостандыкском районе Алматы ожидаются краткосрочные ограничения водоснабжения. Как пояснили Zakon.kz специалисты, это связано с подключением нового водопровода.

Так, согласно заявлению ГКП на ПХВ "Алматы Су":

"17 июля 2025 года с 09:00 до 24:00 в отдельных кварталах южной части Бостандыкского района временно изменится режим подачи холодной воды. Это связано с вводом в эксплуатацию нового водопровода, который обеспечит дополнительный объем водоснабжения для жителей района".

Далее отмечено, что на время пуско-наладочных работ холодное водоснабжение будет временно приостановлено в зоне обслуживания ТОО "Водснаб" и ТОО "Ерменсайводгаз" в следующем контуре: – пр. Аль-Фараби – р. Есентай – ул. Жамакаєва – ул. Алдар Косе.

Также возможно понижение давления воды и кратковременные перебои в подаче воды в следующих районах:

  • пр. Аль-Фараби – р. Есентай – пр. Достык – пр. Абая;
  • пр. Абая – ул. Масанчи – пр. Назарбаева – ул. Жамбыла;
  • мкр. Самал-1, Самал-2, мкр. Горный гигант.

В продолжении сказано, что после завершения монтажных мероприятий подача воды будет восстановлена поэтапно – с учетом обязательного тестирования и наладки оборудования.

В заключительной части жителей города попросили с пониманием отнестись к временным изменениям. Также пресс-служба оставили контакт по которому можно связаться, если возникнут вопросы: 274-66-66.

Ранее мы сообщали, что в среду, 16 июля 2025 года, по всей территории Казахстана временно остановят ретрансляцию телерадиоканалов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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