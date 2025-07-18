Грузовик с продуктами остановил движение по БАКАД

Сегодня, 18 июля 2025 года, на Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) опрокинулся грузовик с овощами и фруктами. Это дорожно-транспортное происшествие (ДТП) создало большие пробки на платной трассе, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области уточнили, что ДТП зафиксировано на 23 километре автодороги.

"По предварительным данным, причиной аварии стала разгерметизация колеса, в результате чего транспортное средство опрокинулось и совершило наезд на колесоотбойник". Пресс-служба ДП Алматинской области

Водителя госпитализировали, но после оказания первичной медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Стражи порядка напомнили о том, что техническое состояние транспортных средств напрямую влияет на безопасность всех участников дорожного движения.

"Призываем водителей регулярно проводить технический осмотр своих автомобилей, обращать внимание на состояние шин и тормозной системы, а также соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения". Пресс-служба ДП Алматинской области

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