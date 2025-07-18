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События

Грузовик с продуктами остановил движение по БАКАД

БАКАД, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 15:07 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 18 июля 2025 года, на Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) опрокинулся грузовик с овощами и фруктами. Это дорожно-транспортное происшествие (ДТП) создало большие пробки на платной трассе, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области уточнили, что ДТП зафиксировано на 23 километре автодороги.

"По предварительным данным, причиной аварии стала разгерметизация колеса, в результате чего транспортное средство опрокинулось и совершило наезд на колесоотбойник".Пресс-служба ДП Алматинской области

Водителя госпитализировали, но после оказания первичной медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Стражи порядка напомнили о том, что техническое состояние транспортных средств напрямую влияет на безопасность всех участников дорожного движения.

"Призываем водителей регулярно проводить технический осмотр своих автомобилей, обращать внимание на состояние шин и тормозной системы, а также соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения".Пресс-служба ДП Алматинской области

Ранее мы рассказывали, что в Семее 36-летний водитель внедорожника Range Rover устроил опасное "шоу", проехав по мелководью у пляжа. Его оштрафовали на 51 тысячу тенге.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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