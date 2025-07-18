В заповеднике под Астаной степь покрылась "льдом"

Специалисты Коргалжынского заповедника, который расположен в 130 км от Астаны, рассказали об удивительных природных явлениях, происходящих в степи в летний период, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно, в засушливый период соленые озера (соры или лужи ) в Коргалжынском заповеднике пересыхают, оставляя после себя плотную белую корку соли.

"Эти белоснежные просторы напоминают ледяные поля, но на самом деле – это свидетельство засушливого климата и уникальной экосистемы", – говорится в описании к публикации.

Соль играет важную роль в жизни этих мест, влияя на состав почвы, растительность и миграции птиц.

Ранее мы рассказывали, что известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко в очередной раз порадовал подписчиков новой работой, отправившись на Капшагай. Можно по-разному относиться к одному из крупнейших водохранилищ в стране, но в объективе Доценко оно выглядит достойнейшим образом.