Специалисты Коргалжынского государственного природного заповедника, расположенного примерно в 130 километрах от Астаны, рассказали об одном из обитателей степей – корсаке. Этот небольшой хищник внешне напоминает лису, но имеет свои особенности, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в парке, это животное прекрасно приспособлено к жизни в бескрайних степях. Несмотря на милую внешность, корсак очень осторожен и проворен.

Пять особенностей корсака, о которых вы могли не знать:

Большие уши – природный радар. Благодаря большим ушам он хорошо улавливает даже самые тихие звуки вокруг. Настоящий хозяин норы. Корсак умеет рыть норы самостоятельно, а также может занимать старые норы других животных. Любит ночную жизнь. Чаще всего он активен ночью и в сумерках. Санитар степи. Охотясь на мышей и других мелких грызунов, корсак помогает регулировать их численность. Осторожность – его главная защита. При появлении опасности он старается как можно быстрее спрятаться.

"В природе у каждого живого существа есть свое место. Корсак – неотъемлемая часть степной экосистемы", – говорится в заключительной части.

Еще известно, что корсак умеет неплохо лазать по наклонным деревьям и кустарникам. В глубоком снегу передвигается с трудом, поэтому в многоснежные зимы может кочевать к югу.

Немного ранее администрация Катон-Карагайского национального парка размещала познавательную информацию о птицах, которые стайками собираются в окрестностях сел. Речь идет о серых куропатках – обитателях степных предгорий Южного Алтая.