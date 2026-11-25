Уши-радары и чужие норы: что известно о степном хищнике под Астаной
Как отмечают в парке, это животное прекрасно приспособлено к жизни в бескрайних степях. Несмотря на милую внешность, корсак очень осторожен и проворен.
Пять особенностей корсака, о которых вы могли не знать:
- Большие уши – природный радар. Благодаря большим ушам он хорошо улавливает даже самые тихие звуки вокруг.
- Настоящий хозяин норы. Корсак умеет рыть норы самостоятельно, а также может занимать старые норы других животных.
- Любит ночную жизнь. Чаще всего он активен ночью и в сумерках.
- Санитар степи. Охотясь на мышей и других мелких грызунов, корсак помогает регулировать их численность.
- Осторожность – его главная защита. При появлении опасности он старается как можно быстрее спрятаться.
"В природе у каждого живого существа есть свое место. Корсак – неотъемлемая часть степной экосистемы", – говорится в заключительной части.
Еще известно, что корсак умеет неплохо лазать по наклонным деревьям и кустарникам. В глубоком снегу передвигается с трудом, поэтому в многоснежные зимы может кочевать к югу.
Немного ранее администрация Катон-Карагайского национального парка размещала познавательную информацию о птицах, которые стайками собираются в окрестностях сел. Речь идет о серых куропатках – обитателях степных предгорий Южного Алтая.