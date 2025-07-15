"Фукавшие" на Капшагай теперь влюблены: фотограф разом изменил восприятие

Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко в очередной раз порадовал подписчиков новой работой, отправившись на Капшагай. Можно по-разному относиться к одному из крупнейших водохранилищ в стране, но в объективе Доценко оно выглядит достойнейшим образом, сообщает Zakon.kz.

Так, фотограф рассказывает, что проснулся утром на берегу Капшагая и увидел красивейший вид.

"Пик Талгар – огромный снежный исполин на фоне разбушевавшегося водоема. Капшагай стал морем с высокими волнами с барашками. А ураганный ветер сделал воздух суперпрозрачным. На горах видно каждую складочку, хотя расстояние до пика Талгар отсюда целых 100 км!" Дмитрий Доценко

Продолжая Доценко отметил, что любит показывать привычные вещи немного по-другому.

Также он ответил на один из комментариев, в котором Доценко обвинили в использовании фильтров.

"Здесь нет фильтров, кроме поляризационного для удаления отражений. Основной эффект достигается за счет применения телеобъектива. А так, конечно, реальность она для каждого своя, ведь если копнут глубже, то в мире не существует ни цвета, ни звуков в привычном нам понимании. Это все интерпретация нашего мозга. Если пойти дальше и посмотреть на мир с точки зрения теории относительно Эйнштейна, то и такие базовые вещи как размеры предметов и даже само время – оказываются не абсолютными, а разными для разных наблюдателей. Мне кажется, это очень интересные и философские размышления". Дмитрий Доценко

Также после просмотра многие поинтересовались местом, откуда была произведена съемка. Доценко скрывать не стал и озвучил подробности:

"Северный берег 7-я насосная, но нужна хорошая погода как здесь после сильного ветра, чтобы воздух был чистым. Ну и съемка телеобъективом".

Мне кажется, что природа каким-то магическим образом следует за вами и создает для вашего взгляда такие волшебные моменты.

Как красиво. Ведь еще нужно поймать момент и снять красиво.

Вот умеете вы красоту передать. Поистине – красота в глазах смотрящего! А ведь кто-то "фукает" на Капшагай.

Очень эффектный кадр и монтаж.

Вы просто лучший фотограф, делаете всегда шикарные кадры.

В чудесной стране мы все же живем.

Ого, "невидимый шторм".

Ваши фото настолько реальные, сразу попадаешь в сюжет. Чувствуется прохлада воздуха, кажется протяни руку, и ощутить прикосновения воды.

Впервые виду Капшагай таким, с волнами, круто!

И не скажешь, что это живая съемка. Как-будто графика или ИИ, – отмечают пользователи Сети.

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