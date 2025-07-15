"Фукавшие" на Капшагай теперь влюблены: фотограф разом изменил восприятие
Фото: Zakon.kz
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко в очередной раз порадовал подписчиков новой работой, отправившись на Капшагай. Можно по-разному относиться к одному из крупнейших водохранилищ в стране, но в объективе Доценко оно выглядит достойнейшим образом, сообщает Zakon.kz.
Так, фотограф рассказывает, что проснулся утром на берегу Капшагая и увидел красивейший вид.
"Пик Талгар – огромный снежный исполин на фоне разбушевавшегося водоема. Капшагай стал морем с высокими волнами с барашками. А ураганный ветер сделал воздух суперпрозрачным. На горах видно каждую складочку, хотя расстояние до пика Талгар отсюда целых 100 км!"Дмитрий Доценко
Продолжая Доценко отметил, что любит показывать привычные вещи немного по-другому.
Также он ответил на один из комментариев, в котором Доценко обвинили в использовании фильтров.
"Здесь нет фильтров, кроме поляризационного для удаления отражений. Основной эффект достигается за счет применения телеобъектива. А так, конечно, реальность она для каждого своя, ведь если копнут глубже, то в мире не существует ни цвета, ни звуков в привычном нам понимании. Это все интерпретация нашего мозга. Если пойти дальше и посмотреть на мир с точки зрения теории относительно Эйнштейна, то и такие базовые вещи как размеры предметов и даже само время – оказываются не абсолютными, а разными для разных наблюдателей. Мне кажется, это очень интересные и философские размышления".Дмитрий Доценко
Также после просмотра многие поинтересовались местом, откуда была произведена съемка. Доценко скрывать не стал и озвучил подробности:
"Северный берег 7-я насосная, но нужна хорошая погода как здесь после сильного ветра, чтобы воздух был чистым. Ну и съемка телеобъективом".
- Мне кажется, что природа каким-то магическим образом следует за вами и создает для вашего взгляда такие волшебные моменты.
- Как красиво. Ведь еще нужно поймать момент и снять красиво.
- Вот умеете вы красоту передать. Поистине – красота в глазах смотрящего! А ведь кто-то "фукает" на Капшагай.
- Очень эффектный кадр и монтаж.
- Вы просто лучший фотограф, делаете всегда шикарные кадры.
- В чудесной стране мы все же живем.
- Ого, "невидимый шторм".
- Ваши фото настолько реальные, сразу попадаешь в сюжет. Чувствуется прохлада воздуха, кажется протяни руку, и ощутить прикосновения воды.
- Впервые виду Капшагай таким, с волнами, круто!
- И не скажешь, что это живая съемка. Как-будто графика или ИИ, – отмечают пользователи Сети.
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