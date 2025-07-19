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События

В аэропорту Астаны пройдут антитеррористические учения

учения, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 06:28 Фото: Instagram/mangistaupd
19 июля с 07:00 до 13:00 в международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" и терминале бизнес-авиации в Астане пройдут плановые антитеррористические учения. Мероприятие организует Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.

Предусмотрено введение мер ограничения, в том числе по движению пешеходов и транспорта в районе проведения учения.

В связи с этим граждан призывают с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложных сведений среди населения.

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Айсулу Омарова
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