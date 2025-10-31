#Народный юрист
События

Жителей Павлодарской области предупредили об антитеррористических учениях

учения в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 19:13 Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области
С 18:00 31 октября до 02:00 1 ноября на территории Павлодарской области областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом проводятся антитеррористические учения "Қазан-Антитеррор-2025", сообщает Zakon.kz.

Жителей региона просят с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям передвижения автотранспорта и населения.


"Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложных сведений". Павлодарский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

Отметим, что в июле подобные учения проводились в аэропорту Астаны.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Астане провели антитеррористические учения
18:24, 25 марта 2023
В Астане провели антитеррористические учения
В Таразе проходят антитеррористические учения
10:36, 11 июля 2023
В Таразе проходят антитеррористические учения
В Атырау проведут антитеррористические учения
17:12, 17 октября 2023
В Атырау проведут антитеррористические учения
