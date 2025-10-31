Жителей Павлодарской области предупредили об антитеррористических учениях

Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области

С 18:00 31 октября до 02:00 1 ноября на территории Павлодарской области областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом проводятся антитеррористические учения "Қазан-Антитеррор-2025", сообщает Zakon.kz.

Жителей региона просят с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям передвижения автотранспорта и населения.

"Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложных сведений". Павлодарский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом Отметим, что в июле подобные учения проводились в аэропорту Астаны.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: