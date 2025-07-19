Шесть медалей завоевали юные казахстанцы на престижной олимпиаде по математике в Австралии

Сборная Казахстана продолжает уверенное выступление на главных интеллектуальных аренах планеты. На одной из самых престижных предметных олимпиад – международной математической олимпиаде в Австралии – наши школьники завоевали шесть медалей, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве просвещения РК отметили, что в этом году в International Mathematical Olympiad приняли участие около 650 сильнейших юных математиков из 112 стран. И Казахстан вновь оказался в числе лидеров, завоевав шесть медалей – четыре серебряные и две бронзовые:

Мирон Юркевич – ученик 12 класса школы Haileybury Almaty (Алматы);

– ученик 12 класса школы Haileybury Almaty (Алматы); Амирлан Аманжолов – ученик 11 класса Haileybury Almaty (Алматы);

– ученик 11 класса Haileybury Almaty (Алматы); Маргулан Шарел - ученик 11 класса Spectrum International School (Астана);

- ученик 11 класса Spectrum International School (Астана); Амир Сахипов - ученик 11 класса РФМШ (Алматы);

- ученик 11 класса РФМШ (Алматы); Ерасыл Алтынбек – ученик 10 класса школы Nurorda (Алматы);

– ученик 10 класса школы Nurorda (Алматы); Ерканат Кеншилик - ученик 11 класса лицея-интерната "Білім-инновация" (Актюбинская область).

Научные руководители команды – доктор PhD Асылбек Исахов и победитель международных олимпиад Канат Сатылханов.

Олимпиада IMO проводится с 1959 года и входит в перечень семи наиболее престижных предметных олимпиад планеты (International Science Olympiads). Казахстан принимает участие с 1993 года. За это время национальная команда завоевала 16 золотых, 55 серебряных и 81 бронзовую медаль, а также 29 почетных грамот.

Юный житель Жанаозена Айбек Ораз завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров по жамбы ату в Богоре (Индонезия).