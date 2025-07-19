Шесть медалей завоевали юные казахстанцы на престижной олимпиаде по математике в Австралии
В Министерстве просвещения РК отметили, что в этом году в International Mathematical Olympiad приняли участие около 650 сильнейших юных математиков из 112 стран. И Казахстан вновь оказался в числе лидеров, завоевав шесть медалей – четыре серебряные и две бронзовые:
- Мирон Юркевич – ученик 12 класса школы Haileybury Almaty (Алматы);
- Амирлан Аманжолов – ученик 11 класса Haileybury Almaty (Алматы);
- Маргулан Шарел - ученик 11 класса Spectrum International School (Астана);
- Амир Сахипов - ученик 11 класса РФМШ (Алматы);
- Ерасыл Алтынбек – ученик 10 класса школы Nurorda (Алматы);
- Ерканат Кеншилик - ученик 11 класса лицея-интерната "Білім-инновация" (Актюбинская область).
Научные руководители команды – доктор PhD Асылбек Исахов и победитель международных олимпиад Канат Сатылханов.
Олимпиада IMO проводится с 1959 года и входит в перечень семи наиболее престижных предметных олимпиад планеты (International Science Olympiads). Казахстан принимает участие с 1993 года. За это время национальная команда завоевала 16 золотых, 55 серебряных и 81 бронзовую медаль, а также 29 почетных грамот.
Юный житель Жанаозена Айбек Ораз завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров по жамбы ату в Богоре (Индонезия).