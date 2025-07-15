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Спорт

Подросток из Жанаозена стал чемпионом мира по жамбы ату

Подросток из Жанаозена стал чемпионом мира по жамбы ату, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 20:10 Фото: instagram/akimdik_janaozen
Юный житель Жанаозена Айбек Ораз завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров по жамбы ату в Богоре (Индонезия), сообщает Zakon.kz.

В акимате Жанаозена рассказали, что Казахстан достиг сенсационной победы в жамбы ату – это традиционное казахское состязание, в котором участники стреляют из лука верхом на лошади, пытаясь попасть в цель. Из более чем 50 юных стрелков, представивших 15 стран, Айбек Ораз отличился исключительной меткостью и скоростью, высоко подняв наш флаг на международной арене.

Высокие результаты показал и другой стрелок из Жанаозена Айдар Адилгерей. Он завоевал бронзовую медаль.

"В этом спорте Айдар – трехкратный чемпион Казахстана, а Айбек – двукратный. Они оба – пример трудолюбия и дисциплины, преданные национальному спорту с детства", – с гордостью отметили в акимате.

По словам тренера Саним Мурадовой, юноши мечтали представлять Казахстан на мировой арене и одержать победу.

А в Семее победители олимпиады по геологии выиграли бесплатное обучение в вузах Казахстана.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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