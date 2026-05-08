Общество

Казахстан ворвался в элиту: школьники завоевали шесть медалей на мировой олимпиаде по математике

школьники, олимпиада, флаг РК, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 11:22 Фото: gov.kz
Казахстан ворвался в топ сильнейших на Балканской математической олимпиаде, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 мая 2026 года заявили в пресс-службе Министерства просвещения (МП) РК:

"Сборная Казахстана вошла в число лидеров одной из самых престижных интеллектуальных площадок мира Balkan Mathematical Olympiad 2026. На Балканской математической олимпиаде, прошедшей с 3 по 8 мая в городе Салоники (Греция), казахстанские школьники завоевали шесть медалей и заняли шестое место в общекомандном зачете среди 24 стран мира".

Отмечается, что в этом году в олимпиаде приняли участие 148 участников из Албании, Болгарии, Греции, Румынии, Сербии, Турции, Северной Македонии и других государств с сильнейшими математическими школами. Казахстанская команда показала стопроцентный результат, подтвердив высокий уровень отечественной математической школы.

В копилке сборной команды Казахстана одна золотая, две серебряные и три бронзовые медали.

Обладателем золотой медали стал Мурат Тимур, ученик 12 класса школы Haileybury Almaty.

Серебряные медали завоевали:

  • Султанали Алиаскар – ученик 10 класса лицея-интерната "Білім-инновация" города Астаны;
  • Бердибек Орынбасар – ученик 11 класса Атырауского областного лицея-интерната "Білім-инновация".

Бронзовые медали завоевали:

  • Батырхан Бейганов – ученик 10 класса Республиканской физико-математической школы города Алматы;
  • Али Еркебуланулы – ученик 11 класса школы Nurorda города Алматы;
  • Арнур Ансатов – ученик 11 класса Кызылординского областного лицея-интерната №9 имени С. Шаухаманова "Білім-инновация".

Руководители команды – президент Казахско-Американского университета Асылбек Исахов и специалист филиала Интеллектуальные школы "Астана-Нұра" Мухтар Кабак.

28 апреля 2026 года стало известно, что казахстанский школьник стал абсолютным победителем Европейской математической олимпиады.

Сколько мужчин-педагогов работают в организациях образования Казахстана

Чуть ранее, 22 апреля, сообщалось, что казахстанский школьник завоевал "золото" международной Менделеевской олимпиады.

Динара Халдарова
