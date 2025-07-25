Погоня, авария и 4 года тюрьмы: пьяный водитель без прав устроил беспредел в Астане

Казахстанец, лишенный права вождения транспортными средствами, сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом стало известно Zakon.kz из заявления прокуратуры Астаны.

Известно, что при попытке остановки сотрудниками полиции он не подчинился законным требованиям и, проигнорировав их, уехал.

При этом, как сказано в сообщении прокуратуры за 25 июля 2025 года, неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу безопасности окружающих.

Все завершилось столкновением с патрульной машиной.

"Правонарушитель задержан и помещен под стражу. Он признан виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами". Пресс-служба прокуратура Астаны

Причиненный материальный ущерб возмещен.

Прокуратура в заключительной части сделала важное предупреждение.

"За управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения или передачу управления транспортным средством такому лицу предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами". Пресс-служба прокуратура Астаны

В Астане водитель закрыл бумажкой номер своего авто. Чем это обернулось, рассказали 16 июля 2025 года в местной полиции.

