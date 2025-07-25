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События

Изъятые у казахстанских олигархов элитные украшения ушли с молотка почти за 17 млн тенге

кольцо Picchiotti, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 12:37 Фото: kuva.kz
24 июля 2025 года на электронной платформе E-Qazyna прошли торги по реализации ювелирных изделий, находящихся в управлении ТОО "Компания по управлению возвращенными активами". 18 лотов ушли с молотка почти на 20 процентов дороже стартовой цены, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" (КУВА), из 56 выставленных изделий были реализованы 18 ювелирных изделий, то есть 32%.

"Общая стартовая стоимость составила 14 789 960 тенге, сумма реализации – 16 925 139 тенге, что свидетельствует о высоком интересе со стороны участников и значительном приросте стоимости – с приростом до 87% от стартовой 70%", – указано в сообщении.

Среди проданных лотов – изделия премиальных брендов: браслеты Roberto Coin и FOPE, кольца с бриллиантами, изумрудами, жемчугом, а также украшения с национальным орнаментом.

Наиболее заметные результаты:

  • браслет FOPE реализован за 3 570 105 тг (прирост +619 605 тг);
  • цепь с подвеской – прирост почти 400 000 тг от стартовой цены;
  • кольцо Picchiotti – реализовано с приростом +128 785 тг;

Колье и браслет серебристо-золотистого цвета тоже продали с ощутимым превышением начальных ставок.

По 38 ювелирным изделиям торги не состоялись. Эти лоты будут повторно выставлены в установленном порядке.

КУВА – это компания с государственным участием, созданная для управления возвращенными государству активами. Все вырученные с торгов средства направляются в Специальный государственный фонд, средства которого используются на финансирование социально значимых инициатив и проектов.

Торги указанными ювелирными изделиями, изъятыми в рамках возврата незаконных активов, проходили не в первый раз. Предыдущая попытка реализовать лоты не увенчалась успехом.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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