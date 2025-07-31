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Общество

Возврат активов: эксклюзивные часы реализовали через аукцион за 117 млн тенге

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 18:16 Фото: Zakon.kz
Компания по управлению возвращенными активами озвучила итоги аукционных торгов, состоявшихся 30 и 31 июля 2025 года на электронной платформе E-Qazyna, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе торгов были реализованы 14 эксклюзивных наручных часов и коллекционные монеты "Бата", "Беташар" и "Сүйіндір".

"Общая сумма сделок составила 117 680 040 тенге при стартовой цене 102,5 млн тенге. Прирост стоимости составил 14,7%. Несмотря на то, что все часы были в употреблении, качественная подготовка позволила выгодно представить их на торгах, и покупатели высоко оценили их состояние и ценность", – сообщили в пресс-службе компании. 

Поступления от продажи будут перечислены в Специальный государственный фонд, средства которого направляются на финансирование социально значимых проектов в сферах образования, здравоохранения, инфраструктуры и поддержки социально уязвимых категорий граждан.

25 июля 2025 года сообщалось, что на электронной платформе E-Qazyna прошли торги по реализации ювелирных изделий, находящихся в управлении ТОО "Компания по управлению возвращенными активами". Общая стартовая стоимость составила 14 789 960 тенге, сумма реализации – 16 925 139 тенге.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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