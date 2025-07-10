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События

Драгоценные изделия казахстанских олигархов на десятки миллионов тенге вновь выставили на торги

Драгоценные изделия казахстанских олигархов, торги , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 18:31 Фото: kuva.kz
ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" (КУВА) 10 июля объявило о проведении повторных электронных торгов с повышением цены, сообщает Zakon.kz.

На платформе E-Qazyna 24 июля в 12:00 вновь будет разыгран ценный лот из 56 ювелирных изделий, ранее принадлежавших фигурантам крупных дел о возврате активов.

Среди выставленных украшений –  изделия мировых брендов, в том числе украшения с бриллиантами и сапфирами. Ранее часть этих лотов уже пытались реализовать, однако не все нашли новых владельцев.

Аукцион будет проводиться в онлайн-формате, что открывает участие для всех желающих, независимо от места проживания. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе E-Qazyna, внести гарантийный взнос и подать заявку в установленные сроки.

Торги проходят в рамках деятельности КУВА – компании с государственным участием, созданной для управления возвращенными государству активами. Все поступления от продажи таких активов направляются в специальный государственный фонд.

Организаторы подчеркивают, что все процессы прозрачны: к каждому лоту прилагаются подробное описание, фото, а также независимая оценка стоимости. 

Ранее сообщалось, что 21,5 млрд из возвращенных активов потратят на улучшение водоснабжения в Акмолинской области. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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