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События

Инвестиции в сфере здравоохранения: международный форум прошел в Каскелене

форум, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 18:53 Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
28 июля в Каскелене, в университете SDU, состоялся международный форум Health Invest Forum – 2025. Организатором мероприятия выступил акимат Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Форум стал уникальной диалоговой площадкой для презентации инвестиционных проектов, направленных на развитие сферы здравоохранения региона, а также для построения эффективного партнерства государственных органов с бизнес-сообществом, международными организациями и инвесторами.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Площадка собрала представителей центральных и местных исполнительных органов, иностранных и отечественных инвесторов, глав дипломатических миссий, а также экспертов медицинской и фармацевтической отраслей.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Основная цель форума – привлечение инвестиций в систему здравоохранения Алматинской области, модернизация инфраструктуры и расширение масштабов государственно-частного партнерства.

Также в рамках мероприятия состоялся обмен мнениями по следующим актуальным направлениям: строительство и модернизация медицинских учреждений, цифровизация системы здравоохранения, развитие фармацевтического производства, расширение диагностических и реабилитационных услуг, совершенствование инвестиционных механизмов.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Участники форума ознакомились со стратегией развития региона, планируемыми проектами и внесли конкретные предложения. По итогам встречи были достигнуты договоренности о ряде потенциальных партнерских отношений. По мнению организаторов, площадки такого формата укрепляют постоянные связи с инвесторами, вносят значительный вклад в повышение качества медицинских услуг, а также в улучшение качества жизни населения региона.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Стоит отметить, что форум Health Invest Forum – 2025 – один из конкретных шагов на пути к модернизации системы здравоохранения страны. Итогом встречи станет увеличение объема инвестиций, привлекаемых в регион, что позволит реализовать новые проекты и создать новые рабочие места.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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