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Происшествия

Казахстанка родила в поезде ребенка и сбросила его в санитарный сток

женщина родила ребенка в поезде и сбросила его в санитарный сток, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 19:13 Фото: pixabay
Карагандинская транспортная прокуратура завершила судебное разбирательство трагического инцидента, произошедшего в пассажирском поезде на участке Караганда – Сортировочная – Сарыбель, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, 20 апреля 2025 года одна из пассажирок поезда почувствовала схватки и родила ребенка прямо в санитарном помещении вагона. Роды произошли вне медицинского учреждения и без надлежащей помощи.

Генпрокуратура установила, что женщина, страдавшая психическим заболеванием, в состоянии обострения сбросила новорожденного в санитарный сток. Ребенок упал на железнодорожные пути и получил травмы, несовместимые с жизнью.

"Осакаровский районный суд Карагандинской области признал женщину невменяемой в момент совершения общественного опасного деяния и постановил назначить принудительное лечение в специализированном медицинском учреждении", – рассказали в ведомстве.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, сколько детей погибли, выпав из окон в Казахстане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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