Экстренная помощь на трассе: полицейские ВКО помогли будущей маме

Патрульные полицейские в Усть-Каменогорске оперативно доставили беременную женщину в роддом, сообщает Zakon.kz.

Утром 10 мая 2026 года на 9-м километре автодороги Усть-Каменогорск – Шемонаиха сотрудники патрульной полиции несли службу по обеспечению дорожной безопасности, когда к ним обратился водитель проезжающего автомобиля. Мужчина сообщил, что у его беременной супруги начались схватки, а бригада скорой помощи не успевает прибыть вовремя.

Полицейские сразу приняли решение о сопровождении. Они включили проблесковые маячки и оперативно сопроводили автомобиль до Центра матери и ребенка.

Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции женщину своевременно доставили в медицинское учреждение.

10 мая 2026 года в Казахстане отмечается День матери.