Движение по каким транспортным развязкам планируют открыть в Алматы до конца 2024 года

В рамках развития дорожной инфраструктуры в Алматы по поручению акима города Ерболата Досаева проводятся работы по строительству транспортных развязок, пробивке магистральных дорог и радиальных улиц, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в акимате южной столицы, в конце 2024 года планируется открыть движение по развязке на пересечении пр. Сейфуллина с ул. Жансугурова.

"Проектом предусмотрено строительство двух тоннелей общей протяженностью 690 м для беспрепятственного движения транспорта по пр. Сейфуллина. Проезд транспортных средств по ул. Жансугурова будет осуществляться на уровне земли. Предусмотрены четыре надземных пешеходных перехода, тротуары и озеленение", – говорится в сообщении, распространенном сегодня, 12 февраля.

Также сообщается, что в третьем квартале текущего года планируется запуск транспортной развязки на пересечении ул. Саина с ул. Монке би.

Это развязка по типу "клеверный лист", с подходами и съездами во всех направлениях. Предусмотрено устройство тротуаров и велодорожек протяженностью 2,3 км.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, до конца 2024 года завершится пробивка двух улиц:

Ул. Саина – от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара общей протяженностью 3,2 км. Ожидается снижение транспортной нагрузки на 30% с ул. Момышулы. Пр. Абая – от ул. Б. Момышулы до границы города. Общая протяженность пробивки составит 5,3 км, тем самым будет обеспечен дополнительный сквозной коридор от центра мегаполиса в западном направлении с БАКАД.

В настоящее время ведется пробивка пр. Рыскулова – от ул. Ф. Онгарсыновой до границы города. Общая протяженность участка – 2,3 км. В следующем году будет начата пробивка ул. Тлендиева – от пр. Рыскулова до границы города. На сегодня ведется разработка проектно-сметной документации. Общая протяженность пробивки – 10,5 км. В этот же период планируется начать пробивку ул. Северное кольцо до границы города протяженностью 1,2 км.

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