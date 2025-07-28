#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
544.87
639.02
6.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
544.87
639.02
6.88
События

Председатель правительства России ознакомился с деятельностью филиала КазНУ в Омске

Михаил Мишустин, Жансеит Туймебаев, Саясат Нурбек , фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 18:40 Фото: МНВО РК
Председатель правительства России Михаил Мишустин 28 июля посетил филиал одного из ведущих казахстанских вузов, расположенный в городе Омске. КазНУ стал первым казахстанским университетом, открывшим филиал на территории России, сообщает Zakon.kz.

По информации МНВО, казахстанскую сторону представляли министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек и ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев.

"С российской стороны в мероприятии приняли участие Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Омской области Виталий Хоценко, министр высшего образования и научно-технологического развития Омской области Александр Кольцов, исполняющий обязанности ректора ОмГУ имени Ф.М.Достоевского Иван Кротт", – говорится в сообщении.

Гости ознакомились с работой приемной комиссии, осмотрели учебный корпус и научную библиотеку КазНУ.

В ходе встречи ректор КазНУ рассказал гостям об истории создания филиала, а С.Нурбек ознакомил с деятельностью филиалов российских ВУЗ-ов в Казахстане.

Официальный запуск филиала КазНУ на базе Омского государственного университета состоялся 27 ноября 2024 года при участии двух президентов.

Премьер-министр РФ поблагодарил за активное содействие российских филиалов в Казахстане и в своем выступлении особо подчеркнул важность открытия в Омске филиала ведущего вуза Казахстана, а также призвал абитуриентов поступать в филиал КазНУ.

В настоящее время в рамках приемной кампании филиал осуществляет набор студентов по трем направлениям бакалавриата: филологический факультет – казахский язык и литература, юридический факультет – таможенное дело, факультет международных отношений – международное право. Планируется прием от 200 до 250 абитуриентов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Токаев поздравил оперную певицу Айгерим Алтынбек с историческим событием
События
17:58, Сегодня
Токаев поздравил оперную певицу Айгерим Алтынбек с историческим событием
Перекрытие в Алматы: улица Желтоксан будет недоступна два дня
События
17:27, Сегодня
Перекрытие в Алматы: улица Желтоксан будет недоступна два дня
Грязь как броня: носороги в Алматы показали секрет выживания древних гигантов
События
15:52, Сегодня
Грязь как броня: носороги в Алматы показали секрет выживания древних гигантов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: