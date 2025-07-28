Председатель правительства России ознакомился с деятельностью филиала КазНУ в Омске

Председатель правительства России Михаил Мишустин 28 июля посетил филиал одного из ведущих казахстанских вузов, расположенный в городе Омске. КазНУ стал первым казахстанским университетом, открывшим филиал на территории России, сообщает Zakon.kz.

По информации МНВО, казахстанскую сторону представляли министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек и ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев.

"С российской стороны в мероприятии приняли участие Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Омской области Виталий Хоценко, министр высшего образования и научно-технологического развития Омской области Александр Кольцов, исполняющий обязанности ректора ОмГУ имени Ф.М.Достоевского Иван Кротт", – говорится в сообщении.

Гости ознакомились с работой приемной комиссии, осмотрели учебный корпус и научную библиотеку КазНУ.

В ходе встречи ректор КазНУ рассказал гостям об истории создания филиала, а С.Нурбек ознакомил с деятельностью филиалов российских ВУЗ-ов в Казахстане.

Официальный запуск филиала КазНУ на базе Омского государственного университета состоялся 27 ноября 2024 года при участии двух президентов.

Премьер-министр РФ поблагодарил за активное содействие российских филиалов в Казахстане и в своем выступлении особо подчеркнул важность открытия в Омске филиала ведущего вуза Казахстана, а также призвал абитуриентов поступать в филиал КазНУ.

В настоящее время в рамках приемной кампании филиал осуществляет набор студентов по трем направлениям бакалавриата: филологический факультет – казахский язык и литература, юридический факультет – таможенное дело, факультет международных отношений – международное право. Планируется прием от 200 до 250 абитуриентов.