По приглашению Токаева Казахстан посетит премьер-министр Японии
Фото: akorda.kz
По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан посетит премьер-министр Японии Фумио Кишида, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, 9 августа в Астане состоится первый саммит диалога "Центральная Азия + Япония".
На 10 августа запланированы двусторонние переговоры Токаева и Кишиды.
7 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.
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