По приглашению Токаева Казахстан посетит премьер-министр Японии

По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан посетит премьер-министр Японии Фумио Кишида, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, 9 августа в Астане состоится первый саммит диалога "Центральная Азия + Япония".

На 10 августа запланированы двусторонние переговоры Токаева и Кишиды.

7 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

