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По приглашению Токаева Казахстан посетит премьер-министр Японии

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент, поздравление президента, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 08:02 Фото: akorda.kz
По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан посетит премьер-министр Японии Фумио Кишида, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, 9 августа в Астане состоится первый саммит диалога "Центральная Азия + Япония".

На 10 августа запланированы двусторонние переговоры Токаева и Кишиды.

7 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

Алия Абди
Астана Токаев Касым-Жомарт Казахстан Япония 2024 год Хорошие новости
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